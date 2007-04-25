У Криму під час проїзду кортежу дружини Ющенка стався інцидент

У Криму сьогодні під час проїзду кортежу дружини Президента – керівника Наглядової ради Міжнародного добродійного фонду "Україна 3000" Катерини ЮЩЕНКО відбувся інцидент між працівниками міліції і журналістами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН журналіст "Нового каналу" Олег КРЮЧКОВ, під час руху кортежу К.ЮЩЕНКО співробітники спецпідрозділу міліції стали розчищати дорогу від активістів КПУ, які спробували блокувати проїзд. Розчищання дороги від комуністів намагалися зняти оператори двох телеканалів - "24" і "Нового каналу", проте їх роботі заважали співробітники міліції.

За словами О.КРЮЧКОВА, на місці інциденту один із співробітників МВС (полковник) відмовився прийняти заяву про блокування роботи журналістів.

Зараз О.КРЮЧКОВ має намір написати заяву в міліцію про перешкоджання роботі ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, активісти КПУ другий день поспіль заважають руху кортежу К.ЮЩЕНКО. У Криму К.ЮЩЕНКО вчора відвідала Міжнародний дитячий центр "Артек, сьогодні - Лозовську школу-інтернат.