Верховна Рада реабілітує сороку, грака і сойку

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про мисливське господарство та полювання” щодо покращення охорони деяких видів тварин, внесених до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 239 народних депутатів із 415 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект спрямований на приведення Закону «Про мисливське господарство та полювання» у відповідність із Законом «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» та впровадження більш раціонального використання мисливських ресурсів.

Запропоновані такі зміни до Закону «Про мисливське господарство та полювання»: у статті 16 запровадити наукові обгрунтування на ліміти та норми використання мисливських ресурсів; у статті 19 - встановити виключення з строків полювання для деяких видів птахів, що включені до додатку ІІ Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, до третього видання Червоної Книги України; встановити термін полювання на вовків; у статті 33 виключити з переліку шкідливих тварин сороку, грака і сойку, які насправді є дуже корисними птахами, оскільки знищують шкідливих комах та мишовидних гризунів.