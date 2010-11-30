Парламент розгляне поправки Януковича до ПК і проголосує

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не бачить необхідності в подоланні вето Президента на Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам.

За словами лідера фракції Партії регіонів, за його інформацією, Президент не повністю ветував Податковий кодекс, а частково, тобто ветував деякі статті Податкового кодексу, і внесе в парламент свої пропозиції. О.ЄФРЕМОВ наголосив, що в такому разі парламент повинен проголосувати окремо всі пропозиції Президента і в цілому переголосувати з урахуванням цих пропозицій Податковий кодекс. При цьому він відзначив, що в такому разі не знадобиться 300 голосів для подолання вето, а потрібно буде не менш як 226 голосів для переголосування Податкового кодексу з урахуванням поправок.

О.ЄФРЕМОВ вважає, що до четверга поправки Президента України буде доопрацьовано і винесено на розгляд Верховної Ради. «Президент подасть документ з поправками, і ми кожну поправку голосуватимемо», - сказав депутат.

Він наголосив, що згідно з аналізом Адміністрації Президента, щодо 11 напрямів у Податковому кодексі Президент побачив порушення Конституції або існуючих законодавчих актів.

При цьому лідер фракції Партії регіонів висловив подив у зв`язку з тим, що з низки напрямів поправки до кодексу було узгоджено з Кабінетом Міністрів, але зрештою вони чомусь не ввійшли до Податкового кодексу, а залишилася стара редакція проекту. За його словами, це, зокрема, стосується порушення конституційних прав, тобто порушення презумпції невинності.

Відповідаючи на запитання, на якій все-таки податковій основі будуватиметься проект держбюджету на 2011 рік, О.ЄФРЕМОВ відповів, що якщо у четвер пропозиції Президента до Податкового кодексу буде розглянуто, він погодиться з ними і підпише кодекс, то тоді наступного тижня парламент може почати розгляд бюджету на новій податковій базі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ, за його словами, прийняв після наради з питань Податкового кодексу, в якому брали участь прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, члени уряду.

Президент дав завдання прем`єр-міністрові, економічному блоку уряду й Адміністрації Президента до четверга підготувати зміни до Податкового кодексу.