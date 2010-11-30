Підприємці вимагають не поліпшувати ПК, а відхилити

Влада повинна припинити репресії щодо учасників протестів у Києві та Хмельницькому, припинити залякування та здійснювати рейди податківців та міліціонерів по ринках тощо.

Як повідомляє офіційний сайт Національної Координаційної ради підприємців України, про це підприємці заявили сьогодні під час наради у Кабінеті міністрів, куди їх запросили для того, щоб довести рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо вимог протестуючих.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті, на нараді у Кабміні представники влади повідомили підприємців, що В.ЯНУКОВИЧ заветував Податковий кодекс і пропонує створити Координаційну раду при Президенті України, яка розробить зауваження та надасть свої пропозиції, щоб у четвер вони могли бути подані до Верховної Ради, аби дати змогу ухвалити бюджет на 2011 рік на підставі узгодженого між владою і Президентом варіанту Податкового кодексу.

Представники підприємців заявили, що їх не влаштовує така постановка питання, оскільки фактично йдеться про внесення змін до вже існуючого Податкового кодексу, адже за кілька днів новий кодекс написати неможливо.

До того ж, протестувальникам невідомо, що саме мається на увазі під словом “вето”, і як саме Президент буде обгрунтовувати його, бо, наприклад, варіант подання зауважень Президента, які Верховна Рада врахує і прийме 226 голосами, підприємців не влаштовує.

Як ідеться у повідомленні, чіткою позицією протестувальників є: Податковий кодекс має бути повністю заветований Президентом і припинити своє існування; бюджет має бути прийнятий на основі нині діючого законодавства; новий Податковий кодекс повинен бути розроблений за правилами регуляторної політики й вступити в дію з 1 січня 2012 року. У його розробці мають брати участь експерти від підприємців та громадськості.

Також представники підприємців сказали, що не можуть сьогодні пропонувати кандидатури до Координаційної ради, оскільки, по-перше, у її складі мають бути фахівці, згоду яких ще треба отримати, по-друге, підприємці мають прийняти рішення між собою взагалі щодо свого ставлення до пропозиції увійти до Коордради.

Були озвучені й інші вимоги протестувальників, які вони попросили донести до Президента: відставка уряду і дострокові вибори Верховної Ради в березні 2011 року.

Аби добитися виконання своїх вимог, підприємці не скасовують попередньо проголошений мітинг на Майдані Незалежності у Києві 2 грудня, а навпаки, закликають усіх прийти на нього, аби не дати владі вкрасти перемогу народу, який спромігся на масштабні протести заради відстоювання своїх прав, йдеться у повідомленні.