ЦВК продовжить реєстрацію нардепів

Сьогодні о 16.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, другий поверх, прес-центр ЦВК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено, зокрема, питання про реєстрацію народних депутатів України, обраних 26 березня 2006 року.

Акредитація на захід триватиме до 14.00 за телефонами: 256-81-72 і 286-80-71. Акредитація обов’язкова