В Адміністрації Януковича встановлять диво-ліфт за мільйон

В Адміністрації Президента України на вулиці Банковій скоро встановлять новий ліфт, вартість якого разом із встановленням обійдеться майже в мільйон гривень.

Про це пише газета «Сегодня» (№268 від 1 грудня ц.р.).

Як повідомив виданню голова Державного управління справами Андрій КРАВЕЦЬ, новий підйомник фірми Otis зможе піднімати вантажі вагою близько 600 кг і обслуговуватиме іноземні делегації - доставлятиме гостей Президента в зал прийомів.

«Це звичайний ліфт, тільки великий, - зазначив А.КРАВЕЦЬ. - Ми не могли купити інший, гіршої якості, тому що є певні вимоги безпеки до такого обладнання. Президент користуватися цим підйомником не буде».

За словами А.КРАВЦЯ, замінити ліфт було вирішено після того, як визначили, що старий перебуває в аварійному стані.

Фахівці, які обслуговують ліфти, повідомили, що такі дорогі ліфти обладнані «уловлювачами». «Якщо обривається канат, то система ловить кабіну в польоті й рятує життя пасажирам», пише «Сегодня».