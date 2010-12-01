Янукович привітав українців

Янукович обіцяє робити все для посилення консолідаційних процесів в українському суспільстві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє робити все для зміцнення єдності народу та посилення консолідаційних процесів в українському суспільстві.

Про це йдеться у вітанні глави держави з нагоди 19-ї річниці Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що майже два десятиліття тому український народ остаточно підтвердив свій вибір на користь незалежного та демократичного розвитку, використав історичний шанс мирним правовим шляхом здобути державність.

“Понад 90% громадян, які 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України, визначили власне майбутнє. Того дня громадяни незалежно від національної чи конфесійної приналежності, регіону проживання, політичних поглядів, світоглядних та інших уподобань об`єдналися навколо єдиної мети - будувати суверенну державу”, - відзначив Президент.

На його переконання, “цей приклад істинного патріотизму та єдності і нині залишається для нас взірцем консолідованої дії народу задля вирішення завдань історичної ваги”.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, сьогодні, в час глобальних викликів, успішно розвиватися спроможні лише ті держави, громадяни і влада яких діють згуртовано та спільно.