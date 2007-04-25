28 квітня о 17.00 на Європейській площі у Києві відбудеться мітинг об’єднаної опозиції під гаслом “Через вибори до порозуміння”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, перед народом виступлять лідери опозиції – Юлія ТИМОШЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО.

Як відомо, сьогодні відбуваються переговори між опозицією і коаліцією, на яких “Наша Україна” і БЮТ наполягають на проведенні дострокових виборах, як єдиному варіанту виходу з політичної кризи, нагадали у прес-службі.

У суботу під час мітингу лідери опозиції висловлять своє бачення щодо виходу із політичної кризи та підтримки указу Президента України про дострокові парламентські вибори