У мерії Чернігова є «чорний список» журналістів?

Чернігів. 1 грудня. УНІАН. У Чернігові новопризначена заступник міського голови Анна РОМАНОВА заявила, що має "чорний" список журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, спілкуючись із представниками ЗМІ після свого призначення на посаду.

Відповідаючи на запитання, А.РОМАНОВА зауважила, що загалом буде добре ставитися до журналістів, але насамперед до тих, "які не продаються за гроші".

Заступник міського голови пояснила, що після участі у виборчій кампанії (А.РОМАНОВА балотувалася на посаду міського голови, але зняла свою кандидатуру - УНІАН) з власного досвіду знає, "хто продається за гроші і пише неправдиву інформацію".

"Є список прізвищ, які підкупні", - сказала А.РОМАНОВА, додавши, що це жарт.

Також вона зауважила, що міський голова Харкова Геннадій КЕРНЕС, вступаючи на посаду, викрив журналістів і заявив, що за його управління містом все стане на свої місця.

Водночас віце-мер пообіцяла активно займатися стратегічним розвитком Чернігова і привнести в управління міської ради новації сучасного менеджменту.

"Місто не повинно ставити за стратегію виживання, а має ставити успішне функціонування", - вважає А.РОМАНОВА.

Керівника громадського об`єднання "Громадська думка", 25-річну А.РОМАНОВУ 30 листопада було призначено заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів. А.РОМАНОВА координуватиме питання розвитку туризму, культури, спорту, залучення інвестицій та опікуватиметься молодіжною політикою Чернігова.