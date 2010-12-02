Литвин про підприємців, політиків і найкращу імпровізацію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні через протести підприємців виникла політична напруга.

Про це він сказав в ефірі радіо «Ера-FM», відповідаючи на запитання щодо соціальної напруги у зв’язку з акціями протесту підприємців проти Податкового кодексу.

«Ми зараз маємо вже не соціальну, а ми вже маємо політичну напругу», - зазначив спікер.

За його словами, якщо послухати деякі виступи і заклики учасників акції, то «складається враження, що вже не цікавить зміст Податкового кодексу, а є намагання перевести сьогоднішню ситуацію в політичну площину».

В.ЛИТВИН наголосив, що «зараз представники різних партій, різного роду вожді новоявлені дуже хочуть осідлати цей рух підприємців для того, щоб заручитися підтримкою на наступній політичній кампанії».

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він думки деяких політиків, що за акціями підприємців стоять опозиційні політичні сили, В.ЛИТВИН сказав: «Найкраща імпровізація - це організована імпровізація».

«Я не представник спецслужби якоїсь, мені ніколи ходити, «винюхувати», хто там кого організовує, але зрозуміло, що представники малого і середнього бізнесу – це організований клас, і очевидно організацією займаються їхні представники – представники громадських організацій», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він додав, що вести діалог з підприємцями непросто. На думку спікера, такий діалог необхідний, щоб приймати зважені рішення.

В.ЛИТВИН зазначив, що деякі учасники акції «хочуть крові», тобто відставки Верховної Ради України. При цьому він наголосив, що парламент зробив все можливе, щоб покращити текст Податкового кодексу. «Все що можна було почистити – було почищено», - додав В.ЛИТВИН.