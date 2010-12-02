Тимошенко викликають на допит до Генпрокуратури
09:17, 02 грудня 2010Політика
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У "Батьківщині" заявляють про терор
Екс-прем`єра, лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко викликають на допит до Генпрокуратури.
Як повідомляє прес-служба партії, Тимошенко має з`явитися до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури сьогодні о 15.00.
У прес-службі зазначають, що "ГПУ активізувала політичний терор проти опозиційної партії «Батьківщина»".
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