Тимошенко прийшла на допит

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО прийшла за викликом Генеральної прокуратури на допит до Головного слідчого управління ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, повістка про виклик була надіслана Ю.ТИМОШЕНКО 1 грудня.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України втретє викликає на допит лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО за час її опозиційної діяльності.

Вперше Ю.ТИМОШЕНКО отримала повістку від Генеральної прокуратури з викликом на допит 7 квітня 2010 року за фактом розповсюдження нібито неправдивої інформації про перебіг розгляду справи у Конституційному Суді щодо правил формування парламентської коаліції.

Вдруге лідера партії "Батьківщина" викликали на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 12 травня 2010 року для вручення їй копій постанов про поновлення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного Суду України.