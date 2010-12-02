Фракція БЮТ вигнала зрадників прямо в залі ВР

Щойно фракція БЮТ виключила зі своїх лав народних депутатів, які проголосували за нову редакцію Податкового кодексу.

Як повідомляє кореспондент «Обкому», виключення відбулося за гарячими слідами голосування щодо ПК. Депутати фракції зібралися в могутню купку прямо на робочих місцях і одноголосно проголосували за виключення відщепенців руками.

Таким чином із фракції БЮТ були щойно виключені: Микола Баграєв, Таріел Васадзе, Олександр Буряк, Петро Гасюк, Степан Глусь, Євген Сігал, Володимир Скубенко.