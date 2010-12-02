Майдан зустрів нову редакцію кодексу салютом

Підприємці, які проводять на Майдані Незалежності у Києві акцію протесту проти Податкового кодексу, салютом зустріли рішення Верховної Ради, яка врахувала усі поправки Президента до цього документа і зберегла таким чином податкові права підприємців в існуючих межах.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на Майдані Незалежності перебувають близько тисячі учасників акції.