Нардеп Тимошенко пояснив, чому БЮТ не голосував за новий кодекс

Фракція «БЮТ-Батьківщина» не підтримала нову редакцію нового Податкового кодексу, оскільки не були повністю враховані «ті завдання, які сьогодні поставив перед парламентом малий бізнес», сказав на прес-конференції лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що малий бізнес поставив завдання «зберегти спрощену систему податків, ввести п’ятирічні канікули для розвитку малого підприємництва, зняти наджорстоке адміністрування».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що проблеми адміністрування, проблеми платежів до Пенсійного і соціального фондів на сьогодні не вирішено.

За його словами, «в більшості «спрощенцям» буде працювати неможливо».

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» також підкреслив, що фракція не підтримала нову редакцію Податкового кодексу, оскільки даний документ, як і багато інших, ухвалювалися з порушенням Регламенту Верховної Ради України.

За його словами, сьогодні «Верховна Рада працює за помахом руки – або по вертикалі, або по горизонталі, і не треба думати, не треба вникати, не треба навіть читати те, за що голосується».

Він зауважив, що сьогодні в парламенті відбувається «бездумне, бездоглядне голосування за все, що завгодно». «Ми категорично проти такої практики голосування, такої практики ухвалення законів», - додав лідер фракції «БЮТ-Батьківщина».

Як сказав І.КИРИЛЕНКО. також фракція виступає проти того, щоб тільки-но ухвалений кодекс «ставити в основу бюджету». За його словами, «мільйони суб’єктів господарювання треба буде навчати новим податкам, новим системам обчислення і стягнення».

І.КИРИЛЕНКО прогнозує «хаос в країні, хаос у фінансовій системі».

Він додав, що «зірваний бюджетний процес – це зірваний бюджет наступного року».

«Ми проти такої ідеології, ми проти такої філософії в роботі парламенту», - підкреслив І.КИРИЛЕНКО.