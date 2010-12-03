Джарти розповів про свою операцію

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь ДЖАРТИ проходить реабілітацію після операції на шлунку, зробленої в одній із німецьких клінік.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю COMMENTS.UA.

За словами В.ДЖАРТИ, операція була нетерміновою, плановою і минула успішно. «Знаючи про майбутнє лікування, виїхав тільки після того, як провели виборчу кампанію, повністю сформували кримський уряд і провели урочистий партійний захід, на якому за результатами виборів відзначили кращих партійців. Більше того, я запланував відпустку, яку не збираюся скасовувати. Але між лікуванням і відпусткою планую обов’язково вийти на роботу», - сказав головний кримський урядовець.

За його словами, лікарі, за умови дотримання усіх приписів, пообіцяли, що одужання триватиме приблизно два-два з половиною місяці.

Водночас В.ДЖАРТИ зауважив: «Переглядаючи сайти, не стомлююся дивуватися польоту фантазії окремих журналістів і політиків, коли читаю коментарі про стан мого здоров’я. Як можна жодного разу не спілкуючись зі мною, не будучи моїм лікарем, говорити про якийсь діагноз?».

В.ДЖАРТИ також розповів, що йому регулярно телефонує і цікавиться станом здоров’я Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.