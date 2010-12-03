ВР не захотіла турбувати Януковича своїми сумісниками

Верховна Рада України не підтримала запит народних депутатів Андрія ПАРУБІЯ, Миколи КУЛЬЧИНСЬКОГО (фракція НУ-НС) до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо порушення окремими народними депутатами VI скликання вимог Конституції та законів про несумісність депутатського мандату з іншими видами діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний запит проголосував лише 81 з 421 народного депутата зареєстрованого в сесійній залі.

Аналогічний запит направлений до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН ще 18 жовтня заявляв, що усі сумісники написали заяви про складення депутатських повноважень.

1 грудня фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ вимагали розглянути питання про позбавлення сумісників депутатських повноважень.

Того ж дня голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО запевнив, що всі сумісники складуть свої депутатські повноваження.

На сьогодні у парламенті 10 депутатів-сумісників.