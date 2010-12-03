Кадиров запрошує український бізнес в Чечню

Глава Чеченської Республіки Рамзан КАДИРОВ назвав одним з головних підсумків року, що минає, значне поліпшення українсько-російських відносин.

У коментарі УНІАН Р.КАДИРОВ сказав: "Відновлення взаєморозуміння між керівництвом України і РФ, відродження атмосфери добросусідства і співпраці у відносинах двох держав – на користь наших народів".

Відповідаючи на запитання про скандал, що розгорівся у грудні 2009 року (щодо негативних заяв президента Чечні про Україну – УНІАН), Р.КАДИРОВ відзначив, що ніколи не ставив під сумнів незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. "Я керую республікою, яка пережила дві страшні військові кампанії, руйнівні наслідки яких ми ліквідовуємо дотепер. Такої трагедії я не можу побажати жодному народу", - відзначив він.

На думку Р.КАДИРОВА, державному керівництву України і РФ "вистачило сили, мужності, мудрості і відповідальності", щоб подолати зовнішній тиск і відродити традицію добросусідства. Політик висловив упевненість, що у 2011 році міждержавні відносини вийдуть на якісно новий рівень. "Наша дружба буде підкріплена конкретними проектами взаємовигідної співпраці", - сказав він.

Глава Чечні запропонував українським інвесторам і підприємствам взяти участь у відновлювальних будівельних проектах у республіці. "У нас є багато угод із зарубіжними інвесторами, які хочуть вкласти кошти у наші проекти. На даний час багато проектів вже реалізуються. Ми розглядатимемо кожну пропозицію, що надійшла до нас”, - підкреслив він.

Р.КАДИРОВ розповів, що згідно з планами уряду Чеченської Республіки, 2011 рік стане переломним для економіки. Буде завершене відновлення всіх зруйнованих у військовий період об`єктів, розпочнеться реалізація планів розвитку курортно-туристичного господарства. Зокрема, у гірських районах республіки розпочнеться будівництво гірськолижних курортів світового класу. У Грозному планується спорудити найбільший у СНД культурно-розважальний комплекс з аквапарком і цирком на півтори тисячі глядачів. У Шалінському районі заплановане будівництво трьох постійно діючих дитячих оздоровчих таборів.

Президент Чечні запросив українських бізнесменів до участі у цих і багатьох інших проектах.