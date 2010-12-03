У понеділок у дев'яти містах України - святкові феєрверки і салюти
16:16, 03 грудня 2010Політика
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Святкові феєрверки і салют двадцятьма залпами відбудуться у дев`яти українських містах 6 грудня з нагоди 19-річчя Збройних Сил України.
Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.
Відповідний наказ підписав керівник Міноборони Михайло ЄЖЕЛЬ.
Феєрверки почнуться у містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також у Дніпропетровську, Вінниці, Житомирі, Львові і Рівне о 20-й годині.
***Верховна Рада 6 грудня 1991 року ухвалила закон про Збройні сили країни.
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