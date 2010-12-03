Литвин вважає, що з 25 грудня політикам варто стримуватися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що бюджет розглядатиметься у парламенті 16-17 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За його словами, якщо 14 грудня уряд представить у Верховній Раді України проект бюджету на 2011 рік, «тоді, скажімо, 16-17 ми маємо вийти на ухвалення його в першому читанні». Він наголосив, що необхідно буде скорочувати процедуру для розгляду його в другому читанні. В.ЛИТВИН підкреслив, що максимальний термін для ухвалення бюджету – 24 грудня, бо «інакше доведеться продовжувати засідання аж до Новорічних свят (парламент в сесійному режимі працюватиме до 24 грудня – УНІАН)».

В.ЛИТВИН зазначив, що «з 25 грудня українським політикам варто було б стримуватись і не втягувати людей і суспільство у розбірки».