Міліція каже, що щити на Майдані - задля безпеки

Огородження металевими щитами території навколо монумента Незалежності на Майдані Незалежності в Києві в міліції пояснюють безпекою громадян під час встановлення Новорічної ялинки.

Про це УНІАН заявили в столичному главку міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі за щільними металевими щитами сірого кольору, якими оточено місце, де до сьогоднішнього ранку перебувало наметове містечко підприємців, які протестували проти Податкового кодексу, перебувають військовослужбовці внутрішніх військ МВС України.

Також за цією огорожею вже встановили «скелет» майбутньої ялинки. Перед нею також за огорожею паралельно вулиці Хрещатик знаходиться понад 10 одиниць важкої техніки, зокрема вантажні автомобілі МАЗ з напівпричепами, ЗІЛ, підйомні крани.

Водночас, на протилежній стороні Хрещатика, де у 2004 році під час Помаранчевої революції стояла сцена, встановлено невеличку карусель, навколо якої також встановлено паркани червоного кольору, за якими несуть охорону військовослужбовці внутрішніх військ.

Як зазначили в столичному главку міліції, такі заходи безпеки вжиті для того, щоб під час встановлення ялинки ніхто з мешканців, або гостей столиці не був травмований.

Разом з тим, слід зазначити, що жодного разу за останні роки таких заходів безпеки під час встановлення ялинки органами внутрішніх справ Києва не вживалося.