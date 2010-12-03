Суддя записав 57 дзвінків від депутата

Народний депутат України від Партії регіонів Ігор ПЛОХОЙ чинить тиск на голову Одеського апеляційного адміністративного суду Віктора АЛЕКСЄЄВА, вимагаючи ухвалити незаконне рішення щодо виборів мера Болграда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві В.АЛЕКСЄЄВА, яку він оприлюднив сьогодні.

«Депутат І.ПЛОХОЙ наполегливо вимагає від мене ухвалити незаконне рішення по виборах мера Болграда, щоб суд визнав перемогу на виборах близького до нього Володимира КАЧАНОВА. Але ж виграв вибори у Болграді Сергій КОРОЛЬОВ! Не можемо ми ухвалити інше рішення!», - заявляє В.АЛЕКСЄЄВ.

За словами голови суду, коли він відмовився йти у І.ПЛОХОГО «на поводу», то «отримав від нього СМС: «Я – боржник».

Свої погрози нардеп-«регіонал» «вже почав реалізовувати», зазначає В.АЛЕКСЄЄВ. «І.ПЛОХОЙ увесь тиждень заявляє про корупцію в судах, щоправда, не наводячи жодного факту», - сказав суддя.

Він додав, що І.ПЛОХОЙ, «намагаючись тиснути», дзвонив йому «за кілька днів майже 60 разів».

На підтвердження сказаного В.АЛЕКСЄЄВ оприлюднив копію Акту про 57 телефонних дзвінків, що надійшли від І.ПЛОХОГО, складеного завідувачем приймальні адмінсуду Зоєю БАБКІНОЮ, помічником голови суду Наталією НОВИЦЬКОЮ і керівником апарату суду Любов`ю БЕЛЬКІНОЮ.