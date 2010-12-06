Міліція нарахувала на Європейській площі тільки 200 опозиціонерів

Представники опозиційних сил, які сьогодні зранку проводять мітинг на Європейській площі, не мають офіційного дозволу від органів місцевого самоврядування на розміщення сцени чи будь-яких інших архітектурних форм на цьому місці.

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції, зауваживши, що наразі на Європейській площі перебуває до 200 учасників акції, охорону громадського порядку здійснюють 50 співробітників міліції.

Порушень правопорядку не зафіксовано.

На місці події присутні кілька народних депутатів.

Як повідомлялося, 22 листопада на Майдані Незалежності в Києві почалася безстрокова акція протесту підприємців проти Податкового кодексу.

3 грудня наметове містечко на Майдані було демонтовано за участю міліції згідно з рішенням суду про заборону акцій.

Частина підприємців вирішила провести акцію протесту 6 грудня.