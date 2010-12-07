Тігіпко: ми багато ще плюсів наробимо

Віце-прем`єр Сергій Тігіпко запевняє, що в нього є можливість нормально працювати в нинішньому складі Кабінету міністрів.

"Говорити, що мені не дають це саме легке. І я сьогодні про це не буду. Бо є можливість доказувати в уряді ті чи інші моменти", - заявив він в ефірі телеканалу ICTV.

"І якщо ти і не робиш це, то в першу чергу питай з себе, і не показуй на когось пальцем", - додав чиновник.

Тігіпко запевняє, що не має наміру триматися з свій рейтинг.

"Якщо ми будемо боятися робити кроки і міряти рейтинги свої, то можу сказати, що з такими руками і ногами, які трусяться, ніколи і нічого не зробиш", - заявив він.

"Ми зробили податкову реформу - це був плюс. Зараз зробимо пенсійну реформу - це теж буде плюс. Зараз буде митний кодекс - це буде плюс. По будівництву теж буде плюс. Ми багато ще таких плюсів наробимо", - уточнив віце-прем`єр.

Українська правда