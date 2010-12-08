У МЗС не знають, чи отримував посол України рекомендації від Китаю

14:07, 08 грудня 2010
Політика
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Скандал навколо ігнорування Нобеля

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Королівстві Норвегія Олександр ЦВЄТКОВ прибуде до Києва 10 грудня для участі в нараді послів, що відбудеться 14-16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Він прибуває до Києва для того, щоб взяти участь у певних засіданнях, переговорах, в тому числі на міжвідомчому рівні, тому що проведенню наради послів передує дуже інтенсивна робота, і багато керівників дипломатичних установ України повертаються заздалегідь», - сказав він, додавши, що графік прибуття послів в Україну був затверджений досить давно.

Відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що МЗС України отримала рекомендації китайської сторони не брати участі в церемонії вручення Нобелівською премії миру в Осло 10 грудня, О.ДИКУСАРОВ відповів: «Не можу підтвердити. У нас немає такої інформації».

Водночас, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН повідомив журналістам, що О.ЦВЄТКОВ, як і посли в інших країнах, отримав рекомендацію від посла Китаю в Норвегії не відвідувати церемонію.

«Посол України не виконує рекомендації чужого уряду», - наголосив при цьому О.ВОЛОШИН.

У свою чергу, О.ДИКУСАРОВ зазначив, що нарада послів зазвичай відбувається один раз на два роки. За його словами, рішення про проведення наради в грудні цього року було ухвалено декілька місяців тому з огляду на необхідність розгляду зовнішньополітичних питань, зокрема, діяльності дипломатичних установ за кордоном.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи міг заступник посла взяти участь в церемонії вручення Нобелівської премії миру, О.ВОЛОШИН відповів: «Традиційна практика полягає в тому, що на захід такого протокольного рівня - а це королівський рівень - запрошення не передається іншим особам. Це рівень посла, а рівень тимчасово повіреного – це більш низький статус».

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 грудня, іноземні ЗМІ написали, що Нобелівський комітет Норвегії оприлюднив інформацію, згідно з якою Китайська Народна Республіка і ще 18 країн, серед яких Україна, відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.

Пізніше заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН повідомила, що в день вручення Нобелівської премії миру, яке відбудеться в п`ятницю, 10 грудня, уповноважений офіційний представник України перебуватиме в Києві на плановій службовій нараді, а тому не зможе взяти участь у церемонії.

Сам посол України в Норвегії О.ЦВЄТКОВ в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" визнав, що Китай письмово рекомендував йому утриматися від участі в церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло 10 грудня, але запевнив, що рішення є "технічним", не пов`язано з позицією Пекіна і викликано необхідністю готуватися до наради послів у Києві 14-15 грудня.

О.ЦВЄТКОВ також заявив, що відбуває до Києва 10 грудня для підготовки до наради послів. "У мене велика кількість доручень, я повинен бути в Києві якомога раніше, щоб вирішити деякі питання до початку наради", - зазначив дипломат.

"КоммерсантЪ-Украина" також повідомила про те, що український посол прибуде до Києва лише у п`ятницю, 10 грудня, після закінчення робочого дня, хоча існує аналогічний рейс у суботу, який дозволив би йому залишитися в Осло для участі в церемонії.

Крім того, в Нобелівському комітеті виданню підкреслили, що частина дипмісій, керівники яких не можуть прибути на церемонію, направлять інших представників посольств. Україна такою можливістю не скористалася.

 

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