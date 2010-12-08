Опозиція не побачила у проекті бюджету грошей на обіцянки Януковича

Розроблений урядом проект державного бюджету на 2011 рік не передбачає виконання передвиборчих обіцянок Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

«Соціальні обіцянки кандидата у Президенти ЯНУКОВИЧА не відповідають тим показникам, які передбачені у проекті бюджету на 2011 рік. Цей уряд намагається вирішити всі питання бюджету за рахунок найменш забезпечених верств населення, і тому такий бюджет є антиконституційним і антинародним» - наголосив він.

За словами С.СОБОЛЄВА, розробка держбюджету-2011 на основі нового Податкового кодексу прямо суперечить Бюджетному кодексу та самій логіці укладання бюджету.

«Вся дохідна частина, яка базуватиметься на нових податках і зборах, може бути оскаржена у Конституційному Суді як нелегітимна», - підкреслив він.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що вперше за всю історію України проект держбюджету-2011 вноситься з порушенням усіх термінів. «15 вересня був останній термін внесення проекту бюджету до парламенту, і до цього часу, а вже кінець року, крім пана ЛИТВИНА і пана АЗАРОВА цього БЮДЖЕТУ ніхто не бачив», - сказав він.

Прем’єр опозиційного уряду підкреслив, що таким чином парламент змушений буде розглядати найважливіший фінансовий документ країни «без реального розгляду у першому та другому читанні».

Окрім того, С.СОБОЛЄВ нагадав, що бюджет-2011 вперше готується на основі зміненого Бюджетного кодексу, згідно з якими парламент взагалі відсторонений від процесу прийняття і ухвалення бюджету, оскільки до першого та другого читання документ готується урядом, а парламентська більшість механічно голосуватиме за бюджет.

«Ніякого відношення парламент до цього бюджету не матиме, і тому ми отримаємо бюджет-2011, створений на нелегітимній податковій базі, який твориться з пропуском усіх термінів внесення бюджету. Всі ключові параметри цього бюджету вже перекреслені, якщо враховувати реальну ситуацію із виконанням бюджету 2010 року, зокрема, де показники ВВП, інфляції, показники реального зростання цін не відповідають реальним прогнозам уряду і явно були занижені порівняно з тим, що отримала країна і громадяни наприкінці року», - сказав він.