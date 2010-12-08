СОТ може «покарати» Україну за вступ до Митного союзу з РФ?

Користь від створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом для України буде набагато більшою, ніж від вступу до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Таку думку висловив директор Європейського центру міжнародної політичної економіки Фредрік ЕРІКСОН в ході експертного опитування Інституту Горшеніна, повідомили УНІАН в інституті.

«Європейський ринок майже в чотири рази перевершує за розміром ринок Митного союзу, до якого входять Росія, Казахстан і Білорусь. Споживчий потенціал ВВП на душу населення в Європі набагато більший, ніж в Росії, не говорячи вже про Казахстан або Білорусь. Тому, якщо Україна хоче визначити свою торгову політику для кращого доступу до ринків, де показники споживання найвищі, вона має рухатися до Заходу і дивитися на Європу, тому що саме тут для неї лежить потенціал збільшення обсягів продажів і експорту. Це пояснюється тим, що інвестиційний потенціал в Європі набагато вищий, ніж в Росії, Білорусі й Казахстані», - сказав Ф.ЕРІКСОН.

Експерт також зазначив, що є кілька інших питань, які є не менш важливими при ухваленні рішення про створення ЗВТ. «Одне з них - що станеться з існуючою торгівлею і, зокрема, з існуючим експортом з України до Росії, Казахстану або Білорусі, якщо Україна збереже свої позиції поза Митним союзом, і якщо ці країни серйозно поставляться до запровадження правильного Митного союзу», - підкреслив експерт.

На його думку, нинішнє утворення цих країн не дуже підходить під поняття Митного союзу. «Але, якщо вони серйозно поставляться до того, щоб це зробити, є теоретична можливість того, що якась частина існуючого сьогодні експорту з України до Росії постраждає через те, що доведеться відповідати існуючій тарифній лінії, якій експортери-конкуренти з Білорусі й Казахстану відповідають», - вважає Ф.ЕРІКСОН.

Він також підкреслив, що очевидним юридичним ускладненням при розгляді можливості укладення Україною Митного союзу з Росією, Казахстаном і Білоруссю є те, що Україна єдина з цих чотирьох країн є членом Світової організації торгівлі.

«Це означає, що вона підкоряється правилам і обмеженням СОТ щодо того, в які митні союзи вона може вступати як член СОТ. Це існуюча на сьогодні проблема, але це може змінитися в майбутньому, якщо Росія, Казахстан і Білорусь вступлять до СОТ, що відкриє нові можливості для України легально створювати торгові коаліції з іншими країнами», - сказав Ф.ЕРІКСОН.

Експерт звернув увагу на можливість застосування юридичних санкцій у випадку, якщо Україною будуть порушені положення СОТ при вступі до Митного союзу.

«Це серйозне питання, оскільки, якщо ви створюєте митний союз, ви маєте бути на 100% впевнені в тому, що ті ж правила, типи, митні процедури, які існують в одній країні, мають також існувати в інших країнах. І це, очевидно, проблема для сьогоднішнього Митного союзу між Росією, Казахстаном і Білоруссю, оскільки у них немає однакового застосування базових торгових правил і практик усередині свого Митного союзу», - сказав Ф.ЕРІКСОН.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступи України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

Україна і ЄС у 2008 році почали переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, яка повинна стати складовою угоди про асоціацію.