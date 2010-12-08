НУ бачить в намірах Януковича «зухвалу антиукраїнську дію»

Намір ліквідувати Інститут національної пам’яті є зухвалою антиукраїнською дією, йдеться у заяві партії “Наша Україна”, переданій агентству УНІАН.

“Ми рішуче застерігаємо владу від здійснення наміру ліквідувати Інститут національної пам’яті. Навіть натяк на знищення інституту в процесі очікуваних адміністративних змін не може залишитися непоміченим”, - наголошується у заяві.

«Наша Україна» різко і категорично засуджує такий намір, що прямо свідчить про «окупаційний характер нинішньої влади».

У заяві підкреслюється, що реалізація цього задуму має викликати безкомпромісну реакцію кожного українського патріота і стати одним із неминучих вироків для нинішньої влади. “Лише влада невігласів та окупантів здатна піти на такий відверто антиукраїнський крок”, - вважають у “Нашій Україні”.

“Уся логіка дій нинішньої влади в гуманітарній сфері не дає підстав сумніватися у ймовірності остаточного замаху на Інститут національної пам’яті. Це - частина проросійської політики, яка має на меті загальмувати і зупинити всі процеси національного пробудження і видужування України”, - наголошують у партії.

“Наша Україна” закликає усі патріотичні політичні та громадські сили, всіх українських громадян висловити свою рішучу незгоду з таким наміром і одностайно стати на захист спільних національних надбань.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня газета "Коментарі" опублікувала проект указу Президента «Про систему центральних органів виконавчої влади», який передбачає ліквідацію 40 державних структур, в тому числі Інституту національної пам’яті.