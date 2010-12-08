Удовенко: влада позиціонувала Україну як країну третього світу

Ігнорування Україною церемонії вручення Нобелівської премії миру, якою у 2010 році було нагороджено китайського дисидента ЛЮ Сяобо, демонструє, яким цінностям віддана нинішня українська влада, заявив член політради Народного Руху України, екс-міністр закордонних справ Геннадій УДОВЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, Г.УДОВЕНКО відзначив, що цим рішенням фактично позиціонували Україну як країну третього світу. «Подивіться, хто відмовився від участі у церемонії вручення. Переважно це країни, які не підтримують демократії, є корумпованими і знаходяться внизу рейтингів розвинених країн. Тут чітко видно поділ по ціннісній лінії. Тому такі дії влади наносять велику шкоду міжнародному іміджу України», – переконаний він.

Г.УДОВЕНКО вважає, що коментарі представників української влади на цю тему виглядають як незграбна формальність. «Нараду з послом України у Норвегії, яка має відбутися у п’ятницю в Києві, завжди можна перенести або іншим чином вирішити цю ситуацію. Тому не можна таким чином виправдовувати відвертий удар по репутації України», – наголосив він.

Разом з тим, Г.УДОВЕНКО заявив, що пріоритетність відвідин вручення Нобелівської премії миру над нарадою у Києві є ще більшою, зважаючи на значення українських дисидентів у здобутті Україною Незалежності. «Якщо вдатись до аналогії, то, відмовившись взяти участь на цій церемонії в Осло, представники української влади зневажили дисидентський рух в Україні», – вважає він.