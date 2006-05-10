Путін не наздогнав Буша

Виступ президента РФ Володимира Путіна з Посланням Федеральним зборам сьогодні частіше, ніж звичайно, переривався аплодисментами - 47 разів, не рахуючи вступних і завершальних овацій. Саме послання також тривало довше звичайного - 1 годину 01 хвилину.

Найчастіше - 27 разів - присутні в залі плескали президенту, коли він говорив про програму стимулювання народжуваності і про необхідність подолання демографічних проблем.

Останнє щорічне звернення президента США Джорджа Буша "Про становище країни" перед Конгресом тривало більше 50 хвилин і 58 разів переривалося аплодисментами.

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