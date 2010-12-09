Янукович - про пенсію 60 тисяч: ми не можемо так принижувати бідних людей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимою і несправедливою ситуацію, коли в Україні мінімальна пенсія становить 740 грн., а максимальна – 60 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні у Києві.

Президент наголосив, що у процесі реалізації запроваджених у травні поточного року реформ доводиться приймати інколи болючі рішення, але іншого шляху немає.

«Ми повинні будувати ефективну країну і справедливу відносно людей. Коли йдеться про пенсійну реформу, то не може бути такого, щоб в одного пенсіонера пенсія… Яка максимальна пенсія?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Мінімальна – 740, а максимальна 60 тисяч. Ну не може такої бути несправедливості», - наголосив глава держави.

Як він заявив, коли різниця між розмірами мінімальної і максимальної пенсій - 100 разів, то такого не можна допустити. «Я звертаюсь до всіх вас. Ми всі з вами однакові, ми всі з вами люди. І ми не можемо так принижувати бідних людей. Врешті-решт, ми повинні, як кажуть, і про Бога подумати. Не можна цього далі творити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, що ця ситуація склалася у зв’язку з тим, що у попередні роки у Верховній Раді «проштовхнули відповідні закони». «Так чи ні?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у присутнього на засіданні колишнього голови Верховної Ради Олександра ТКАЧЕНКА.

«Під час будь-яких скликань заради політичних рішень була згода у парламенті – домовлялися і приймали рішення», - констатував В.ЯНУКОВИЧ. На його переконання, така політика веде в нікуди.