Депутати вимагають відновити меморіальну дошку Патріархові УГКЦ

Тернопільська обласна рада вимагає відновлення меморіальної дошки Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому у Харкові.

Про це йдеться у зверненні депутатів до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимир ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, прийнятому з ініціативи позафракційного депутата Степана БАРНИ.

У зверненні вказано, що депутати облради глибоко стурбовані рішенням Харківської міської ради на чолі з Геннадієм КЕРНЕСОМ щодо демонтажу меморіальної дошки Й.Сліпому.

«Пам’ятна дошка була встановлена у серпні 2005 року зусиллями громадських організацій Харкова та Світового конгресу українців на будинку колишньої пересильної в’язниці, де у 1960-х роках перебував патріарх Сліпий під час свого арешту. Знищення меморіальної дошки видатному релігійному та громадському діячеві, багаторічному політв’язню сибірських таборів, невтомному борцеві за єдину соборну українську Церкву перш за все спрямоване на загострення міжконфесійних відносин, суспільного протистояння та знищення історичної пам’яті народу», – переконані депутати.

Вони наголошують, що такі скандальні ініціативи не мають залишатися без громадської оцінки, і закликають громадськість засудити дану провокацію та вимагати відновлення меморіальної дошки на попередньому місці.

Від Президента облрада вимагає гарантувати дотримання ст. 35 Конституції України та забезпечити її виконання Харківською міською радою

Напередодні прийняття звернення депутат облради від Партії регіонів Павло ФЕДИК запропонував внести корективи у проект рішення. «Президент України не зможе заборонити міській раді приймати те чи інше рішення, тому навіщо підставляти Президента. Давайте краще виділимо кошти для забезпечення судового позову і повернення цієї меморіальної дошки. Давайте робити конкретні кроки, а не просто приймати заяви і тим самим знімати із себе відповідальність», – закликав П.ФЕДИК.

У свою чергу, голова облради Олексій КАЙДА наголосив, що демонтаж меморіальної дошки є плюндруванням духовної святині, якою є постать патріарха. «Тому ми зобов’язані висловити свою позицію та закликати керівництво країни виявити політичну волю, щоб припинити знущання над українським духом, над українською духовністю. Наш обов’язок - прийняти це звернення та докласти зусиль до відновлення справедливості», – сказав О.КАЙДА.

Після цього за текст звернення проголосували усі присутні на сесії 68 депутатів, у тому числі представники фракції Партії регіонів.