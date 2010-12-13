«Родзинка» Харкова обійдеться Ярославському у $100 мільйонів

Група DCH інвестує 100 млн. дол. у будівництво 5-зіркового готелю на площі Свободи в Харкові.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, зараз ведеться будівництво третього поверху готелю.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ додав, що компанія ще не визначилася з оператором, який керуватиме готелем, уточнивши, що сьогодні з цього питання ведуться переговори.

«У Харкові справжнього п`ятизіркового готелю не було. Це буде перший готель дійсно побудований з нуля, в центрі міста, це буде родзинка Харкова», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. група DCH почала в Харкові будівництво 5-зіркового готелю. Проект передбачає будівництво 11-поверхового готелю на 180 номерів із багатофункціональним залом, СПА-центром, ресторанами, торговими та розважальними приміщеннями. У підземному рівні планується розмістити паркінг на 54 машино-місця й допоміжні приміщення.

Готель буде побудовано до проведення в Харкові ігор фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Довідка УНІАН. Група DCH – одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Група реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».