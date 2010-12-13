Янукович вимагає від Азарова бюджету з дефіцитом не вище 3,5%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду забезпечити дефіцит державного бюджету на 2011 рік на рівні, який не перевищуватиме 3,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у виступі на засіданні Ради регіонів сьогодні у Києві.

“Реформа державної влади і бюджетна політика на наступний рік тісно пов’язані між собою. Якщо коротко, то йдеться про бюджет реформ”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що проект бюджету-2011 готувався вже на новій податковій базі. «Його головне завдання – забезпечити умови для сталого зростання, підвищити соціальні стандарти», - підкреслив глава держави.

Президент також висунув вимогу прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ забезпечити у діяльності уряду «програмно-цільовий підхід» при плануванні і використанні бюджету.

«Виходячи із наявних розрахунків проекту бюджету, я вимагатиму дотримання прозорості при реалізації політики державних фінансів з мінімальним дефіцитом – до 3,5%, з прозорими процедурами збирання податків і використання бюджетних коштів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висунув вимогу, що у бюджеті на 2011 рік повинна бути передбачена можливість підняття розміру мінімальної заробітної плати до показника прожиткового мінімуму.

Також глава держави наголосив, що наступного року заплановано збільшити виплати багатодітним сім’ям, дітям-інвалідам.

Як нагадав В.ЯНУКОВИЧ, проект бюджету передбачає і підвищення розміру виплат при народженні дітей.

«Своєчасне прийняття та реалізація бюджету на наступний рік має сприяти економічному зростанню активізації регіонального розвитку. Це, у свою чергу, дозволить послідовно підвищувати рівень добробуту наших громадян. Маю надію, що депутати, які співпрацюють у більшості, підтримують цей проект. І ми увійдемо в Новий рік без потрясінь і політичної колотнечі», - наголосив глава держави.