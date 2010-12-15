Фракція БЮТ-Батьківщина вигнала одного нардепа

У Верховній Раді офіційно оголошено про виключення народного депутата Валерія ШАМАНОВА з депутатської фракції «БЮТ-Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зауважив, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат В.ШАМАНОВ виключений зі складу «БЮТ-Батьківщина» за те, що проголосував за проект бюджету, який фракція назвала корупційним.