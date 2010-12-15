Міліція збирає відео на учасників податкового Майдану

16:20, 15 грудня 2010
Політика
3231 0

Слідчі звернулися до телеканалів

Слідчі столичної міліції просять телеканали надати копії відеозаписів, на яких зафіксовано незаконне встановлення наметів на Майдані Незалежності в Києві 22 листопада під час акції протесту підприємців проти нового Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, слідчі вже витребували аналогічні копії відеозаписів у співробітників ЦГЗ, оперативних працівників з метою встановлення правопорушників для притягнення їх до відповідальності .

За даними ЦГЗ, раніше на прохання міліції телеканали вже надавали записи порушень громадського порядку під час акцій підприємців у столиці (перекриття руху на центральних вулицях, пошкодження автомобілів тощо).

Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження гранітної плитки під час несанкціонованого встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві підприємцями, які протестували проти Податкового кодексу. У ЦГЗ зазначили, що справу порушено за статтею 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» підраховують збитки. За попередніми даними, вони сягають щонайменше 200 тис. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter