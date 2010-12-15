Нардеп вважає, що повернення в 90-і роки може стати нашим завтра

Парламентська більшість, відмовившись створювати Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів порушення прав підприємців і незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності органами виконавчої влади, визнала, що уряд узяв курс на знищення малого і середнього бізнесу.

Про це заявила автор проекту постанови, голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Вона нагадала, що за проект постанови про створення ТСК проголосували всього 138 депутатів з необхідних 150.

Тим часом Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що останнім часом в Україні збільшився тиск і переслідування представників бізнесу з боку органів виконавчої влади. «Повсюдними стали порушення чинного законодавства з питань державного контролю і нагляду, зросла кількість незаконних кримінальних переслідувань у сфері підприємництва. Перевищення повноважень чиновниками контролюючих органів приймає масовий характер. Тисячами відкриваються кримінальні справи, і лише одиниці доходять до судів», - сказала народний депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, посилення адміністративного тиску на бізнес знижує інвестиційну привабливість країни, відлякує інвесторів, знижує конкурентоспроможність країни в цілому. «Тим самим по всій країні ліквідовуються тисячі підприємств і десятки тисяч робочих місць», - підкреслила вона.

Голова Комітету Верховної Ради також вважає, що державне рейдерство приводить до зростання тіньової економіки: «Люди розуміють, що легально сьогодні працювати неможливо, адже по всій країні проводиться політика переділу власності чиновниками під егідою держави».

«Ще недавно здавалося, що часи купонів, «кришування», гіперінфляції ніколи не повернуться, але сьогодні ми бачимо, що повернення в 90-і роки може стати нашим завтра», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, Тимчасова слідча комісія дозволила б встановити факти порушень, розібратися в причинах і наслідках посилення адміністративного тиску на бізнес. Проте парламентська більшість не підтримала відповідний проект постанови. «Тим самим влада, зокрема більшість Верховної Ради, визнала, що численні випадки тиску на бізнес - не поодинокі, і є наслідком політики держави, спрямованої на ліквідацію економічно незалежної частини суспільства. Влада не зацікавлена, щоб у країні створювалися робочі місця і ріс добробут громадян», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, метою ТСК, яку сьогодні пропонувалося створити, - припинення фактів порушення чинного законодавства в сфері підприємництва в Україні і поліпшення бізнесу-клімату.

Згідно з проектом постанови, завданнями цієї ТСК мали стати: отримання повної інформації щодо фактів порушення прав підприємців і незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності, їх кількості і наслідків для економіки країни; встановлення причин, які сприяють цьому явищу в державі; визначення кола осіб, винних у порушеннях чинного законодавства у сфері ведення бізнесу; підготовка і направлення матеріалів відповідним правоохоронним органам з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства.