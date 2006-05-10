Симоненкові сниться бюджетний комітет

П.СИМОНЕНКО заявляє , що всі політичні сили, крім комуністів, вже забули свої обіцянки, які вони дали в ході виборчої кампанії, і ведуть боротьбу виключно за посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він вважає, що урядом фактично будуть керувати фінансово-промислові групи. Навіть, якщо коаліція розпадеться, на його думку, це станеться за рік, а якщо до неї увійдуть соціалісти, то ще менше – півроку, фінансово-промислові групи все рівно залишаться і керуватимуть коаліцією.

Лідер комуністів вважає, що саме ці групи не допустять розпуску парламенту, і якою б формально потім не була б коаліція, фактично до її складу будуть входити представники тих самих бізнес-структур.

П.СИМОНЕНКО також наголосив, що єдиною опозиційною силою в парламенті будуть лише комуністи. За його словами, комуністи будуть відстоювати права громадян, причому їхня робота не обмежиться лише парламентською діяльністю.

Відповідаючи на запитання, чи претендуватимуть представники КПУ на якісь посади в парламенті, П.СИМОНЕНКО сказав, що все залежатиме від того, як домовляться представники інших політичних сил. Він вважає, що комуністи могли б очолити і регламентний, і бюджетний комітети ВР. (Зазвичай керування цими комітетами віддають представникам опозиції – УНІАН).

В той же час П.СИМОНЕНКО підкреслив, що за своїм складом фракція КПУ може претендувати на будь-які посади і робота депутатів у минулому складі парламенту це підтвердила.

Даючи прогноз, коли відбудеться перше засідання сесії парламенту нового скликання, лідер КПУ висловив думку, що це станеться не раніше 24 травня, але й не пізніше 26, оскільки це останній день, передбачений законом.

Говорячи про роботу групи з підготовки першої сесії ВР, П.СИМОНЕНКО зауважив, що блокування її роботи якраз і підтверджує вищесказані ним слова, що політичні сили прийшли до парламенту ділити портфелі, а не «розділити відповідальність за життя країни».

Як повідомляв УНІАН, за результатами виборів до парламенту, які відбулися 26 березня, КПУ підтримали 3,66% виборців.