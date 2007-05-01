Чорновіл: одночасні вибори парламента й президента ”юридично неможливі”

Народний депутат України, член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ називає ідею синхронного проведення в Україні парламентських та президентських виборів зайвою та компрометуючою для коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» у вівторок.

Він вважає, що одночасно провести парламентські та президентські вибори “юридично не можливо”, тому, за його словами, він 30 квітня не голосував за відповідну постанову Верховної Ради.

На думку Т.ЧОРНОВОЛА, сама постанова законодавчо не врегульована, оскільки Конституцією України не передбачене проведення парламентських та президентських виборів в один термін.

За його оцінкою, документ містив ще й потенційну загрозу коаліції, оскільки депутати доручали Кабміну профінансувати, а ЦВК забезпечити такі вибори, що суперечить логіці попередніх парламентських постанов щодо заборони таких дій. Але такі пункти вчасно виключили.

“Це було абсолютно зайве і недоречно проводити голосування за цією постановою. Але перемогла позиція, що це не зашкодить. Хоча, я думаю, це піддасть нам певної критики, тому що ми тут влізли в певний правовий популізм”, - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

На його переконання, обидві сторони протистояння надто заплуталися в юридичних тенетах, тому крапку в цьому має поставити Конституційний суд. І лише після його рішення, зауважив Т.ЧОРНОВІЛ, Президенту та коаліції слід сідати за стіл переговорів та домовлятися про доречність проведення виборів.