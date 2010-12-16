Довгий в шоці від бюджету Азарова: Київ не зможе навіть дихати - це жах!

Відрахування 8,5 млрд. грн. з бюджету Києва до державного бюджету не дасть місту розвиватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на сесії Київради заступник Київського міського голови, секретар міськради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи інформацію про те, що проектом держбюджету на 2011 рік пропонується відрахувати з бюджету столиці до держбюджету 8,5 млрд. грн.

Він нагадав, що держбюджетом на поточний рік було передбачено відрахування з бюджету столиці у розмірі 6 млрд. грн.

«Шість мільярдів продемонстрували, що ми не те що розвиватись не можемо - ми не можемо навіть дихати, виконувати елементарні функції. Навіть заробітну плату виплачувати. А тут стоїть 8,5 млрд. – це жах!» - сказав О.ДОВГИЙ.

Він висловив сподівання, що це положення обов’язково буде змінене. «Я знаю, що Олександр ПОПОВ (голова КМДА - УНІАН) дуже активно відстоює свої позиції у виконавчих органах влади. Я мав розмову з багатьма депутатами Верховної Ради. На бюджетному комітеті була дискусія. В усіх депутатів Верховної Ради це викликало неабияке обурення», - повідомив О.ДОВГИЙ.

За його словами, є надія, що під час підготовки проекту держбюджету до другого читання «цей підхід до м. Києва буде змінено докорінно». «Інакше я в принципі не вбачаю можливості не те, що для розвитку… Просто навіть немає слів будь-як характеризувати таке відношення. Сподіваюсь, що воно буде змінено», - сказав О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ВР прийняла проект державного бюджету на 2011 рік у першому читанні.

Згідно із затвердженою ВР процедурою розгляду проекту бюджету, народні депутати, комітети та фракції повинні до 19 грудня подати пропозиції до нього.

Подання проекту бюджету на розгляд Верховною Радою в другому читанні заплановано на 22 грудня 2010 року.

В постанові ВР передбачено, що бюджет у другому читанні й у цілому має бути прийнято до 24 грудня 2010 року.