Тимошенко знову викликали до Генпрокуратури
12:07, 19 грудня 2010Політика
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Генеральна прокуратура України вп`яте викликає лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ, продовжуючи політичний тиск на опозицію.
Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Вчергове Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Генпрокуратуру 20 грудня о 14.00.
"Я думаю, що вони хочуть зробити всі процесуальні дії. Але якщо вже порушують справу про виплату пенсій, думаю, ця влада хоче далеко піти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО після попереднього допиту (15 грудня) в Генеральній прокуратурі.
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