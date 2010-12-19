Тимошенко знову викликали до Генпрокуратури

Генеральна прокуратура України вп`яте викликає лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ, продовжуючи політичний тиск на опозицію.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Вчергове Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Генпрокуратуру 20 грудня о 14.00.

"Я думаю, що вони хочуть зробити всі процесуальні дії. Але якщо вже порушують справу про виплату пенсій, думаю, ця влада хоче далеко піти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО після попереднього допиту (15 грудня) в Генеральній прокуратурі.