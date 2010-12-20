Єфремов пропонує Литвину розібратись у ВР без СБУ і міліції

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запропонував голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ зібрати «у себе в кабінеті» лідерів фракцій парламенту і домовитися про подальшу роботу у зв`язку з подіями в парламенті 16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради.

За словами О.ЄФРЕМОВА, потрібно провести «досить відверту розмову по процесах, які відбуваються у ВР, і спробувати самим знайти відповіді на ті запитання, як нам далі будувати свою роботу».

«Ані прокуратура, ані СБУ, ані міліція, ніхто до нас не прийде з вулиці і не розповість, як нам жити тут, якщо ми самі не облаштуємо свою сім`ю», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.