У Москві підписали меморандум про створення СП Нафтогазу і Газпрому

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», відповідно до документу, сторони розглянуть питання про розробку фінансово-економічного обґрунтування створення СП, проектів його установчих документів, в яких зокрема буде визначено розмір статутного капіталу підприємства, порядок формування його органів управління і ухвалення ними рішень.

Крім того, «Газпром» і «Нафтогаз України» розглянуть питання щодо розробки принципів і джерел фінансування діяльності СП і переліку його першочергових проектів.

Згідно з документу, спільне підприємство буде створене на паритетній основі для роботи на території України. Його діяльність, зокрема, буде спрямована на:

проведення геологорозвідки, оцінки ресурсів метану вугільних пластів і їх переведення в запаси промислових категорій; буріння і освоєння свердловин, облаштування метановугільних родовищ, транспортування і використання вугільного газу;

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектно-дослідницьких робіт з видобутку газу з вугільних пластів; розробку і реалізацію науково-технічних програм і фінансових механізмів при реалізації проектів видобутку вугільного газу.

«Консолідація наших зусиль лежить у логіці ініціатив з інтеграції діяльності двох компаній. Робота СП дозволить застосувати і на Україні передові технології «Газпрому» з видобутку вугільного газу, відкриє нові перспективи для нашої співпраці — тепер в освоєнні нетрадиційних джерел. Йдеться не тільки про видобуток на Україні додаткових об`ємів газу, які раніше були недоступні, а й, що навіть більш важливе, – про підвищення безпеки при видобутку вугілля шахтним способом за рахунок витягання метану з пласта», — сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» обговорювали можливість створення двох спільних підприємств: з видобутку вугільного метану і освоєнню структури Палласа на шельфі Чорного моря.