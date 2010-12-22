БЮТ розвісив у ВР плакати, Литвин вимагає зняти

Верховна Рада України сьогодні планує заслухати інформацію генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо подій у Верховній Раді 16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, до початку пленарного засідання депутати фракції "БЮТ-Батьківщина" внесли до сесійної зали та розмістили на своїх робочих місцях плакати «Руки геть від Тимошенко!», «Злочинців з Партії регіонів – за грати», «Припиніть політичні репресії».

У той же час голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до депутатів цієї фракції з проханням зняти ці плакати. Він нагадав, що згідно зі ст. 51 Регламенту ВР, заборонено вносити та розміщувати у сесійній залі будь-які плакати. «Це не має жодного відношення до роботи Верховної Ради», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П`ятьох БЮТівців - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).