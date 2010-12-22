Під вікнами Кернеса йде мітинг

Поблизу Харківської міської ради розпочався мітинг працівників комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, зараз під стінами мерії, де триває сесія міськради, зібралися близько 400 водіїв трамваїв і тролейбусів, які вимагають виплатити зарплату. До них приєднуються також слюсарі, ремонтники, інші працівники підприємства.

Учасники акції звертаються до депутатів міської ради з вимогою включити до порядку денного питання про виділення з міського бюджету коштів на виплату заборгованості з зарплати колективу «Міськелектротрансу».

«Ми не будемо терпіти знущання і вимагаємо негайної виплати зарплат», - заявив один з промовців.

Учасники акції налаштовані рішуче і не виключають, що у випадку зволікань влади попереджувальний страйк стане безстроковою акцією протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові третій день на маршрути міста не вийшли трамваї і тролейбуси - міський електротранспорт не працює у зв’язку зі страйком водіїв і кондукторів. Загалом на лінії не вийшли 358 одиниць пасажирського транспорту - 162 тролейбуси і 196 трамваїв. Страйкарі, а це близько 700 водіїв і кондукторів, вимагають негайної виплати зарплат.

На мітингу у перший день страйку, 20 грудня, страйкарі висунули 6 вимог: повна виплата зарплати, створення із залученням депутатів міськради комісії для розгляду ситуації на підприємстві, негайне - до повного з’ясування обставин - припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в нове підприємство «Харківпас», проведення у кожному депо зборів для перевиборів керівників профспілкових комітетів, негайне припинення демонтажу трамвайних колій і скорочення у Харкові пасажирських маршрутів.

За даними профкому підприємства, загальна сума боргу працівникам становить 22,4 млн. грн., і зарплату не виплачують з серпня 2010 року.