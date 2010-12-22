Блажівському у ВР кричали: «Ти – брехун!»

Заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ запевняє, що Генпрокуратура тримає на контролі справу щодо подій у Верховній Раді 16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

Він зазначив, що 20 грудня до Генеральної прокуратури надійшли заяви народних депутатів щодо побиття, які були направлені до прокуратури Києва. «Приймаючи до уваги наявність достатніх приводів та підстав 21 грудня, прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за фактом втручання у діяльність державних діячів з метою перешкоджання ними виконанню службових обов`язків за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України», - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, «встановлено, що 16 грудня група окремих народних депутатів, починаючи з 09.30, у сесійній залі Верховної Ради, використовуючи своє службове становище, перешкоджала виконанню народними депутатами своїх обов`язків (очевидно, йдеться про блокування фракцією «БЮТ-Батьківщина» - УНІАН)». Заступник генпрокурора додав, що о 19-й годині у парламенті відбулося «силове протистояння із застосуванням фізичного насильства».

Після цих слів Є.БЛАЖІВСЬКОГО з боку фракції «БЮТ-Батьківщина» почали лунати вигуки: «Брехня!», «Ти – брехун!», «Він бреше!».

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що якщо народні депутати не хочуть слухати інформацію, то тоді виступ можна припинити. В залі лунали вигуки обурення, а потім виступ був продовжений.

Зокрема, Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що «окремі народні депутати отримали тілесні ушкодження, робота парламенту 16 грудня так і не розпочалася». Він повідомив, що досудове слідство триває, і створено слідчу групу.

Є.БЛАЖІВСЬКИЙ підкреслив, що «розслідування кримінальних справ, де учасниками кримінального судочинства є народні депутати України, незалежно від того, в якому процесуальному статусі вони перебувають – чи як свідки, чи як потерпілі, чи навіть як підозрювані або обвинувачувані, – це складний процес ведення слідства». «І основне – це явка народних депутатів», - додав він. Заступник генерального прокурора висловив сподівання, що народні депутати будуть сприяти розслідуванню цієї кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П`ятьох “бютівців” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

18 грудня постраждалі депутати від опозиції звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, що завдали їм фізичні каліцтва під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій, які мали місце 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради, порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).