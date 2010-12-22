Тимошенко прийшла в ГПУ, і каже, що готова до будь-яких дій влади

Лідер “Батьківщини”, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вчергове прийшла на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, її викликали у тій самій справі, тобто щодо використання коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом.

Коментуючи цю справу, лідер «Батьківщини» наголосила, що сьогодні є цілком очевидним, що «для Президента країни виплата пенсій – це вже злочин».

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль з приводу того, які сьогодні приймаються закони і як вони принижують людей. «Мені просто шкода, що сьогодні так принижують людей, приймаючи закони, які не мають нічого спільного з реформами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зауваживши, що таку ситуацію можна змінити, лише змінивши владу.

Разом з тим на одне з питань, яке стосувалося можливої зміни для неї міри запобіжного заходу, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Якщо сьогодні намагаються посадити за виплату пенсій, то у мене є повна психологічна готовність до всіх дій влади… Я думаю, що сьогодні всіх політиків, які мають сміливість говорити про те, що сьогодні робить влада, їх всіх викликають (до правоохоронних органів – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.