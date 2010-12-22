Нацбанк може змінити главу вже завтра

Верховна Рада України завтра планує розглянути питання щодо призначення нового голови Національного банку.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ЄФРЕМОВ нагадав, що вчора Президентом було звільнено з посади голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА, і Президент подав на цю посаду кандидатуру Сергія АРБУЗОВА.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що сьогодні має відбутися засідання профільного комітету, де це питання буде розглянуто. «Якщо комітет ухвалить відповідне рішення, то значить завтра у сесійній залі ми можемо це питання розглянути», - сказав він.