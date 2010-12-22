Депутати «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС залишили сесійну залу

Депутати фракцій «БЮТ-Батьківщина» та “Наша Україна – Народна самооборона” залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція НУ-НС) на засіданні парламенту заявив, що сьогодні відбувається не лише «звіряче побиття народних депутатів», але й спостерігається «згортання демократії і встановлення авторитарного режиму» в Україні.

За словами О.ДОНІЯ, після подій 27 квітня 2010 року в парламенті, коли його було побито під час ратифікації “харківських угод”, він досі «не визнаний прокуратурою потерпілим».

О.ДОНІЙ нагадав, що в Донецьку було побито дружину новообраного ректора університету, який не був сприйнятий Міністерством освіти.

«Ми маємо справу з фізичним знищенням опонентів», - підкреслив О.ДОНІЙ.

Він додав, що сьогодні порушуються справи проти опозиціонерів, зокрема Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА, а СБУ «проводить роботу з ректорами університетів», а також здійснюється «тиск на міжнародні фонди», зокрема на фонд «Відродження» та Фонд Аденауера.

Він наголосив, що також встановлюється «система цензури в мас-медіа».

«Тобто, ми маємо справу зараз із чіткою системою знищення демократії і встановлення авторитарного режиму», - наголосив О.ДОНІЙ.

При цьому він зазначив, що фракція НУ-НС на знак протесту сьогодні залишає сесійну залу.

Він наголосив, що фракція вимагає перекваліфікації справи щодо подій 16 грудня у ВР «перешкоджання діяльності державних діячів” на “справу щодо побиття з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень».

У свою чергу народний депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир БОНДАРЕНКО наголосив, що в інформації Генеральної прокуратури, оголошеній сьогодні у ВР, було «зміщено акценти».

За його словами, «жорстоке садистське побиття народних депутатів перетворюється, дякуючи прокуратурі, на бійку, де невідомо хто винен».

Він зазначив, що також зміщуються акценти «з побиття на перешкоджання діяльності».

«Хто кому перешкоджав о 19 годині з копійками отут на трибуні», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Він наголосив, що в Україні відбуваються «політичні репресії», зокрема щодо лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, доки не буде доповіді Генпрокуратури, де не буде уже зміщено акцентів щодо подій у парламенті, доти фракція «БЮТ-Батьківщина» залишає сесійну залу.

Він зазначив, що фракція не бачить можливості, щоб брати участь в роботі ВР в такій ситуації.