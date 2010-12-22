Янукович обурився «апетитами деяких колекціонерів»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає активізувати боротьбу з «чорною археологією» та заявляє про необхідність закріплення на законодавчому рівні вимоги щодо внесення приватних археологічних колекцій до державного музейного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі під час засідання Громадської гуманітарної ради, яке проходить сьогодні в Києві.

«Зростаючі апетити деяких колекціонерів до безцінних старовинних речей призвели до виникнення потужного чорного ринку - незаконної торгівлі культурними цінностями. Безумовно, з цим держава у подальшому миритися не може», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що влада повинна вжити всіх заходів із дотримання міжнародних вимог у цій сфері.

Президент також висловив переконання у необхідності на законодавчому рівні покласти край нелегальному видобутку, обігу та колекціонуванню археологічних знахідок. У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність внесення змін до законів України про охорону археологічної спадщини, а також про музеї і музейну справу щодо «віднесення приватних археологічних колекцій до державної частини музейного фонду України». В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що така практика прийнята практично в усіх країнах світу.